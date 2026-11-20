Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

La Teletón 2026 se realizará este viernes 20 y sábado 21 de noviembre en el Gimnasio Nacional en San José, con la participación de artistas internacionales como el cantante mexicano Alexander Acha, el panameño El Bandido y la banda mexicana 8 Segundos, además de la música tropical latina, salsa y ritmos urbanos.

La meta de este año será recaudar 500 millones de colones, que serán destinados al Hospital Geriátrico Blanco Cervantes, y la actividad podrá observarse a través de Repretel Canal 6.