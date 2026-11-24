Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

La comunidad del Tejar del Guarco se prepara para celebrar sus fiestas en honor a la Inmaculada Concepción.

Las fiestas patronales 2026 se realizarán del 27 de noviembre al 8 de diciembre, con música y tradiciones.



La comunidad tendrá una variada programación cultural, recreativa y religiosa en honor a la Inmaculada Concepción de María.

Las actividades familiares forman parte de los festejos que se desarrollarán en el Tejar del Guarco.



Roy Solano, párroco y rector Basílica Inmaculada Concepción describió el carácter de la comunidad y el crecimiento de las fiestas con el paso de los años.

“Tejar del Guarco es una comunidad llena de vida, de riquísimas comidas, de muchas tradiciones”, declaró.



Además, agregó que las fiestas han ido creciendo y que la visita de personas de otras zonas es constante.

“Realmente es mucha la gente que nos visita siempre y esperamos que este año no sea la excepción”, afirmó.