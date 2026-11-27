Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Una tecnología desarrollada en Costa Rica permitirá fabricar medicamentos derivados del plasma humano de manera más sencilla y económica.

La innovación busca facilitar la producción de hemoderivados, utilizados en tratamientos para pacientes que necesitan reponer proteínas esenciales del organismo.

Mariángela Vargas, del Instituto Clodomiro Picado, explicó que el plasma contiene proteínas como las inmunoglobulinas, también conocidas como anticuerpos, que cumplen funciones importantes en el cuerpo.

Estos componentes se extraen de donaciones de plasma de distintas personas y se procesan para obtener medicamentos destinados a terapias de reposición.

La especialista señaló que el desarrollo surgió ante la necesidad de facilitar el acceso a estos productos en países en vías de desarrollo, donde normalmente deben importarse desde naciones con mayor capacidad de producción.

El proceso permite fabricar estos medicamentos sin recurrir a temperaturas extremadamente bajas, lo que reduce los costos y simplifica su elaboración, manteniendo buenos rendimientos.

Actualmente, una empresa internacional utiliza esta tecnología en una planta ubicada fuera de Costa Rica.

La meta es que los medicamentos puedan comercializarse en el mercado internacional para el año 2030, con una innovación costarricense que busca ampliar el acceso a tratamientos esenciales.