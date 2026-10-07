Técnico nacional enfrenta complicaciones de salud y necesita ayuda

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El exfutbolista y entrenador costarricense Luis Diego Arnáez, una de las figuras históricas de Liga Deportiva Alajuelense, atraviesa un momento complicado debido a problemas de salud.

“El Flaco” se recupera actualmente de una hepatitis y necesita ayuda económica para comprar los medicamentos que requiere como parte de su tratamiento.

Piden apoyo para Luis Diego Arnáez

Ante la situación que enfrenta el exjugador manudo, diferentes figuras del fútbol nacional se han unido al llamado para apoyarlo.

El exdelantero Jonathan McDonald compartió un mensaje para solicitar colaboración y acompañar a quien considera un ídolo del fútbol costarricense.

“Apoyemos a un ídolo”, escribió McDonald al referirse a la situación que enfrenta Arnáez.

Quienes deseen colaborar económicamente con el exfutbolista pueden hacerlo mediante Sinpe Móvil al número 8813-5021.

Luis Diego Arnáez dejó una importante huella en el fútbol costarricense, especialmente durante su etapa como jugador y posteriormente como entrenador.

Ahora, familiares, amigos y figuras del fútbol nacional hacen un llamado para ayudar al histórico integrante de Alajuelense mientras continúa con su recuperación.

La información sobre su estado de salud corresponde al llamado público para solicitar apoyo económico.

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