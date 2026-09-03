Técnico de Alajuelense anunció regreso de Piñar

El técnico de Alajuelense, Ismael Rescalvo, confirmó la convocatoria de Fernando Piñar para el clásico 153 ante Saprissa en el Estadio Alejandro Morera Soto, luego de que el lateral derecho se perdiera nueve juegos del Campeonato Nacional por un esguince de tobillo.

Piñar está recuperado al 100% y estará en la convocatoria, mientras que Juanpi y Ángel Saldívar trabajan de forma diferenciada y se definirá su presencia este viernes.

Alexis Gamboa está completamente descartado para este compromiso, y Alajuelense se concentrará a partir de este viernes para el partido frente a los morados.

