Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

La tasa de matrimonios en Costa Rica cayó a un mínimo histórico, impulsada por el desplome de las bodas católicas, en un contexto de cambios demográficos marcado por la disminución de los nacimientos y de las uniones matrimoniales.

Durante el 2025, Costa Rica registró más de 23.000 matrimonios, de los cuales 19.000 fueron civiles y poco más de 4.000 se celebraron por la Iglesia católica.

Esto significa que casi ocho de cada diez parejas optaron por la vía civil, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El sacerdote Ricardo Cerdas señaló que uno de los temores que pueden experimentar las parejas al considerar el matrimonio es el nivel de exigencia de la Iglesia durante la catequesis y la entrevista previa.

En estas etapas, explicó, se insiste en conocer hasta qué punto los contrayentes desean formar una familia. Como autocrítica, admitió que la institución ha establecido numerosas restricciones y requisitos.

Al respecto, recordó una reflexión del papa Francisco: “Hemos colocado un ideal muy alto y abstracto del matrimonio”.

En cuanto a los nacimientos, la disminución es aún más marcada. En el 2015, las mujeres tenían en promedio casi dos hijos, pero para el 2025 la cifra descendió a poco más de uno.

Además, desde el 2021, Costa Rica mantiene niveles bajos de fecundidad, por debajo de un hijo por mujer.