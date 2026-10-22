Tartaletas, chocolate y canela para consentir el paladar

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

La repostería ofrece una amplia variedad de sabores, texturas y aromas que conquistan tanto a quienes prefieren los postres dulces como a quienes buscan opciones saladas.

En la panadería Dulce de Leche, la chef Carol Vanessa Carranza Espinoza presenta distintas preparaciones y explica qué características hacen especial a cada una.

Entre las opciones dulces destacan las tartaletas de mora, piña y manzana, que combinan masas crujientes con rellenos frutales.

También figuran los berlines, conocidos por su masa esponjosa; los rollos de canela, que destacan por su aroma; y la torta chilena, otra de las especialidades de la repostería.