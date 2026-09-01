Anuncian suspensión de lecciones en más de 14 centros educativos

El Ministerio de Educación Pública (MEP) confirmó este martes 1 de septiembre que se mantiene la suspensión de lecciones en 15 centros educativos del país.

La decisión se mantiene luego de la revisión y verificación que realizaron las autoridades durante la tarde y noche de este martes, con el objetivo de evaluar las condiciones de los centros educativos, sus accesos y los entornos cercanos.

El MEP indicó que, tras esta revisión, no se presentan cambios en la cantidad de centros educativos que mantienen suspendidas las lecciones.

¿Dónde se mantienen suspendidas las lecciones?

La suspensión de lecciones se mantiene distribuida en cuatro zonas del país:

Guápiles: 7 centros educativos.

7 centros educativos. Sarapiquí: 4 centros educativos.

4 centros educativos. Zona Norte-Norte: 3 centros educativos.

3 centros educativos. San Carlos: 1 centro educativo.

En total, 15 centros educativos mantienen la suspensión de lecciones.

FOTO OFICIAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

MEP mantiene monitoreo de los centros educativos

El Ministerio de Educación Pública, mediante las Direcciones Regionales de Educación, mantiene un monitoreo permanente de las condiciones de los centros educativos.

Las autoridades también verifican el estado de los accesos y los entornos de las instituciones para determinar si resulta necesario mantener o modificar la medida.

El MEP señaló que comunicará oportunamente cualquier cambio relacionado con la suspensión de lecciones a través de sus canales oficiales.

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