Lunes sin luz: anuncian suspensión en sector de San José

Fecha de publicación: 25 de October de 2026

Fecha de modificación: 25 de October de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) anunció una suspensión programada del servicio eléctrico para este lunes 26 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en San José.

La zona sin luz

La interrupción del servicio se realizará en San Cayetano, distrito del cantón central de San José. La suspensión será parcial y está programada de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

¿Por qué se suspenderá el servicio?

Según la información publicada por la CNFL en su plataforma web oficial, los trabajos corresponden al mantenimiento de obras eléctricas.

La entidad advierte que cerca de 82 servicios podrían ser afectados por esta situación. Se recomienda a los vecinos de la zona tomar las debidas precauciones.

Por: Camila Rosales Méndez

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