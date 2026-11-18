Fecha de publicación: 18 de November de 2026

Fecha de modificación: 18 de November de 2026

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) acordó suspender la incorporación del canon de regulación en el marchamo correspondiente a 2027 para los servicios especiales de transporte y trasladar el cobro a 2028.

La medida busca establecer un periodo de transición que permita atender las inquietudes planteadas por el sector y profundizar en el análisis de distintos aspectos relacionados con la regulación de esta actividad.

El regulador general, Eric Bogantes, explicó que la institución supervisa estos servicios y que la legislación le permite establecer un canon para esas actividades económicas.

Añadió que el acuerdo permitió a ambas partes posponer la decisión y buscar una solución que beneficie a los usuarios, los operadores y los regulados.

Pese a este aplazamiento, la Aresep reiteró que el canon de regulación tiene fundamento en la legislación vigente y que su determinación responde a una metodología institucional aprobada para distribuir los costos regulatorios entre los distintos sectores y actividades sujetos a regulación.

Asimismo, se acordó establecer mesas de trabajo técnico conjuntas a partir de enero de 2027 para analizar aspectos relacionados con la regulación de la actividad, la metodología aplicable al canon y otros temas de interés para los prestadores del servicio.

También se impulsará una propuesta de reforma legal orientada a fortalecer y actualizar el marco normativo sobre la regulación de esta actividad y el financiamiento de la función reguladora.