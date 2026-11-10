¡Sus plantas también se enferman! Aprenda a reconocer las señales de alerta

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Aprenda a reconocer las señales de alerta de que sus plantas también se enferman, según explicó Daniel Fernández, quien detalló cuáles son las enfermedades más comunes que pueden afectarlas y cómo influyen la humedad, la luz y la ventilación en la aparición de microorganismos.

El especialista indicó qué señales alertan de que una planta podría estar enferma y por qué algunas son más vulnerables a los hongos y las bacterias.

Además, Fernández mencionó los errores frecuentes que favorecen estas enfermedades y los beneficios de utilizar microbiología en lugar de productos químicos para tratarlas.