Superó el cáncer de mama dos veces y se graduó de una segunda carrera en el TEC

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La historia de Milena Jiménez es un ejemplo de perseverancia. Tras superar el cáncer de mama en dos ocasiones, esta vecina de Cartago retomó sus estudios y alcanzó una nueva meta académica: graduarse como administradora de empresas en el TEC.

Su camino no fue sencillo. A los 35 años recibió el primer diagnóstico, una noticia que cambió su vida cuando trabajaba como emprendedora y tenía su propio negocio en funcionamiento.

Pese a las dificultades del tratamiento, las citas médicas y los dolores, Milena decidió continuar con sus metas. Primero terminó el colegio y estudió turismo; posteriormente, completó una segunda carrera universitaria.

Para ella, este esfuerzo también tiene un significado especial en su papel como madre. Su historia busca transmitirle a su hijo que las dificultades no deben convertirse en una razón para abandonar los sueños.

Con el tiempo, Milena aprendió a afrontar la enfermedad como parte de su historia, sin permitir que el diagnóstico definiera su futuro. Su determinación le permitió continuar con sus proyectos personales y académicos.

Hoy, su graduación representa una nueva conquista personal y un mensaje de esperanza para quienes atraviesan situaciones similares: todavía hay metas por alcanzar y oportunidades para construir nuevos proyectos de vida.