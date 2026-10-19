Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

La supermodelo Cindy Crawford rompió el silencio tras la muerte de su hijo, Presley Gerber, a los 27 años, con una emotiva publicación en redes sociales.

Supermodelo internacional rompe el silencio

Junto a una fotografía en blanco y negro, Crawford, su esposo Rande Gerber y su hija Kaia, recordaron a Presley como un joven de alma dulce, y agradecieron las muestras de cariño y apoyo. Presley falleció el 20 de septiembre en California.

Muerte en investigación

Las autoridades continúan investigando las circunstancias de su muerte. Todavía no se determina la causa oficial del deceso.

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