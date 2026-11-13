Sujeto transportaba peligroso agroquímico cuyo uso está prohibido en 31 países

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

Oficiales de la Policía de Fronteras ubicaron 190 litros de un peligroso agroquímico, cuyo uso está prohibido en 31 países, durante una inspección en el puesto del kilómetro 35.

El hallazgo se registró en Guaycará de Golfito, donde un sujeto transportaba el cargamento en un vehículo.

El agroquímico era transportado en un vehículo por un sujeto que fue interceptado durante la inspección policial. Ante el hallazgo, los oficiales alertaron a las autoridades, quienes se hicieron cargo del producto.

La sustancia está prohibida en 31 países por su peligrosidad. La Policía de Fronteras mantiene los controles en el puesto del kilómetro 35, en Guaycará de Golfito.