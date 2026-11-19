Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Un hombre de apellido Castrillo y de 35 años halló una tarjeta de crédito en Siquirres y, en lugar de buscar a su dueño, decidió irse de compras.

Tras recibir la denuncia, los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Siquirres iniciaron la investigación e identificaron al sujeto, quien fue detenido tras allanar su casa en la urbanización Santa Emilia, en Pocora de Guácimo.

El perjuicio económico causado a la víctima ronda los 700 mil colones.