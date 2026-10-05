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Los suelos del Valle Central están entre los más vulnerables a deslizamientos e inundaciones, según lo informado por las autoridades.
Asimismo, la saturación de estos suelos ya alcanza el 90%, lo que incrementa el riesgo ante las lluvias.
Por consiguiente, los suelos del Valle Central, con una saturación del 90%, se encuentran entre los más vulnerables a deslizamientos e inundaciones.
Juan Diego Naranjo, meteorólogo IMN, informa que “tendremos condiciones atmosféricas usuales y características de la época lluviosa”.