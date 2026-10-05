Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Los suelos del Valle Central están entre los más vulnerables a deslizamientos e inundaciones, según lo informado por las autoridades.

Asimismo, la saturación de estos suelos ya alcanza el 90%, lo que incrementa el riesgo ante las lluvias.

Por consiguiente, los suelos del Valle Central, con una saturación del 90%, se encuentran entre los más vulnerables a deslizamientos e inundaciones.

Juan Diego Naranjo, meteorólogo IMN, informa que “tendremos condiciones atmosféricas usuales y características de la época lluviosa”.