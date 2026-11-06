Don Stockwell queda en libertad sin medidas cautelares

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El empresario y promotor de eventos Don Stockwell quedó en libertad y sin ningún tipo de medida cautelar, luego de que un juez determinara que no existe un grado de probabilidad suficiente para vincularlo con los hechos que se investigan en una causa por presunto lavado de dinero.

¿Quiénes quedaron en prisión preventiva?

La resolución benefició a siete imputados, entre ellos Stockwell, quienes quedaron en libertad sin restricciones. En contraste, otros 11 sospechosos deberán permanecer seis meses en prisión preventiva, entre ellos Hugo Benavides Barboza.

¿De qué investigan a Don Stockwell?

El caso dio un nuevo giro en octubre, cuando la Fiscalía Especializada en Narcotráfico solicitó seis meses de prisión preventiva contra el empresario por el presunto delito de legitimación de capitales.

Según la hipótesis del Ministerio Público, Stockwell habría solicitado un préstamo a un hombre identificado como Edwin, conocido con el alias de “Sobrino”, quien es sospechoso de dedicarse a la venta de drogas.

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