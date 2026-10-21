Spotify cambia las reglas: ahora exigirá una nueva verificación para escuchar música

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Spotify empezó a aplicar cambios en su Plan Familiar que obligan a sus integrantes a comprobar que viven en el mismo domicilio que el administrador de la suscripción. La medida también rige en Costa Rica y utiliza un código QR para verificar la residencia de los usuarios seleccionados.

La empresa aplica el procedimiento de forma progresiva y aleatoria. Quienes reciban la notificación tendrán un plazo máximo de siete días para completar la verificación, según las instrucciones que les envíe la plataforma.

¿Cómo funciona la verificación?

El proceso comienza cuando Spotify notifica a los integrantes seleccionados. El administrador del plan debe ingresar a su perfil desde la aplicación móvil, abrir la sección “Tu Premium” y seleccionar “Administrar” para mostrar el código QR.

Luego, cada integrante deberá escanear el código desde su propio teléfono celular y completar el procedimiento. La verificación debe realizarse en el mismo domicilio, ya que las condiciones del Plan Familiar establecen que todos sus miembros deben vivir bajo el mismo techo que el administrador.

¿Qué pasa si no verifica su domicilio?

Los usuarios que no completen el proceso dentro del plazo establecido podrían perder los beneficios del Plan Familiar y pasar a la versión gratuita de Spotify, que incluye anuncios.

Además, según las condiciones señaladas para esta medida, quienes incumplan la verificación quedarían impedidos de incorporarse a otro Plan Familiar o Duo durante un año. Sin embargo, podrían contratar una suscripción individual.

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Spotify establece que los integrantes de un Plan Familiar deben residir en la misma dirección que el administrador. Por eso, compartir la suscripción con personas que viven en domicilios diferentes puede incumplir las condiciones del servicio.

La verificación mediante código QR permite a la plataforma comprobar la residencia de los integrantes seleccionados y aplicar las reglas de uso de este tipo de suscripción.