Sporting y San Carlos empatan tras un vibrante partido en Grecia

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Terminó el juego entre el Sporting FC y San Carlos, un verdadero partidazo que culminó con un empate a 3 goles.

¿Qué pasó en el partido?

Comenzó ganando Sporting con dos goles tempraneros, San Carlos descontó pero Joshua Navarro puso su doblete antes del cierre del primer tiempo.

El juego comenzó 3-1 en la segunda parte, pero San Carlos se impuso en la mitad complementaria. Un golazo de cabeza y otro de penal puso todo 3-3.

Ambos tuvieron chances al cierre pero el marcador no se movió.

Sporting mantiene su tercer puesto en la fase regular pero sigue dejando puntos en el camino. San Carlos se mantiene en la pelea por el cuarto puesto.