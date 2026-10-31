Sporting vence a Herediano en el último minuto y es líder del torneo

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Terminó el juego entre el Sporting FC ante Herediano, por la jornada 14 del torneo nacional. El resultado culminó con un 1-0 a favor de los albinegros.

¿Qué pasó en el partido?

Un duelo bastante parejo y calculador. Ambos equipos intentaron no regalarse nada y todo tuvo que resolverse al cierre del partido.

Pocas ocasiones, pocas emociones de cara al arco. Al 95′, Sporting tuvo un tiro libre que tras una serie de desvíos resultó en un centro al área que convirtió en gol Renzo Carballo.

La jugada requirió revisión prolongada, alrededor de 7 minutos en análisis del VAR, que finalmente ratificó la anotación de los 3 puntos para los albinegros.

Durante ese tiempo, Mayron George recibió tarjeta roja.

Con este resultado, Sporting asume el liderato del torneo con 27 puntos, a la espera de lo que realicen Saprissa y Cartaginés el día domingo.