Sporting tiene el mejor rendimiento de su historia desde su ascenso

Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

El Sporting FC destaca por tener el mejor rendimiento de su historia en un torneo corto, con 30 puntos de 45 posibles.

Los albinegros fueron los primeros en alcanzar esa cifra en el Apertura 2026 y presionan al Cartaginés en la tabla. El equipo suma 10 jornadas consecutivas dentro del top 4.

Su actual rendimiento de 67% supera los mejores semestres del club. En el Clausura 2025 registró un 47 % con Luis Marín; en el Clausura 2024, un 48 % con Hernán Medford.

Antes, alcanzó un 52 % en el Clausura 2023 con José Giacone y un 58 % en el Apertura 2020 con Randall Row, en el debut en Primera División. “Agradecido con la directiva por el plantel que tenemos, competitivo, con jugadores que jerarquía, que se llevan el grupo adelante”, declaró Andrés Carevic.

Siete minutos y tres goles le bastaron al Sporting para asegurar otros tres puntos en el torneo. Cabe señalar que ningún equipo con 30 puntos ha quedado fuera de semifinales en torneos de 10 equipos.