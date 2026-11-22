Fecha de publicación: 22 de November de 2026

Fecha de modificación: 22 de November de 2026

Terminó el juego entre el Inter San Carlos ante Sporting FC, por la jornada 17 del torneo nacional. El resultado culminó con un 2-4 a favor de los albinegros.

¿Qué pasó en el partido?

Joshua Navarro abrió el marcador al minuto 5 con un buen remate para poner a Sporting con ventaja.

Los albinegros iniciaron con mucha intensidad y empezaron muy fuertes ofensivamente. Al minuto 37, Marco Ureña encontró el espacio para gol y anotó el 2-0.

Ya en el segundo tiempo, al minuto 46, Joshua Navarro sacó un buen remate nuevamente y anota el 3-0

Sin embargo, a pesar de ir en desventaja, Inter San Carlos no se rindió y Carlos Martinez descontó para el equipo norteño y poner el 1-3.

Inter San Carlos se ordenó tácticamente para atacar y tratar revertir el marcador. Al minuto 63, Wilmer Azofeifa anotó el 2-3.

Para terminar el encuentro, al minuto 86, Eduardo Pastrana anotó 2-4 para aumentar la ventaja de los visitantes.

El conjunto norteño no pudo darle vuelta al marcador y terminó cayendo como local.

Con este resultado, los albinegros escalan a la segunda posición del torneo con 33 puntos, a solo una unidad del líder, Deportivo Saprissa, que suma 34. Por su parte, Cartaginés se mantiene en el tercer puesto con 31 puntos, a dos de los albinegros, en el Apertura 2026.

El conjunto brumoso jugará mañana contra Alajuelense para buscar subir de posición.

Escrito por: Daniel Palma Durán.