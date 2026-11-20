Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

Sporting FC está a un triunfo de hacer historia en el fútbol nacional y de alcanzar las semifinales del campeonato.

Los albinegros necesitan solo dos puntos de los seis posibles. La primera prueba será este domingo de visita contra Inter San Carlos, en Ciudad Quesada.



El título de Apertura 2019 en segunda división marcó el camino para el ascenso, y siete años después el equipo está a una victoria de las semifinales.

Sporting fue quinto lugar en dos ocasiones, Apertura 2022 y Clausura 2023, ambas con José Giacone.

En ese último torneo estuvo a dos puntos de clasificar, pero Cartaginés le remontó un 1 a 2 en el Bello Mesa.

También disputó la final del torneo de Copa 2026, con derrota 3 a 1 ante Saprissa.



El técnico albinegro aseguró que el equipo tiene claro el plan de juego para el compromiso.

“Ya está todo listo, y no queda otra que ir a buscar los tres puntos para la clasificación”, declaró.

Agregó que vienen jugando finales desde hace varias fechas y que buscarán ganar el partido que les toque enfrentar.



Para el duelo del domingo, Sporting tendrá las bajas de Josimar Méndez y Ariel Soto por sanción, pero recupera a Mayron George.

Previo a la fecha 17, Saprissa y Cartaginés suman 31 puntos, Sporting 30, Alajuelense 29 y San Carlos 26.