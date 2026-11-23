Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

El Sporting cumplió con la regla de minutos sub-21 este domingo contra el Inter San Carlos, con lo que ratificó su clasificación.

A los albinegros les hacía falta 49 minutos para llegar a la cuota de los 810 que exige el reglamento. P

ara cubrirlos, el lateral derecho Giancarlo Batista estuvo en cancha durante los primeros 60 minutos del compromiso.



El equipo es el segundo con más jugadores sub-21 en el torneo, con un total de seis.

La lista la integran Matías Rojas, Jeremy Hernández, Kevin Blandón, Óscar Segura, Andrew Barrantes y el mencionado Batista.

Con la cuota cumplida, el equipo de Grecia recibirá el sábado a Punta Arenas.



Cabe señalar, que Sporting afrontará ese partido tan solo con la necesidad de definir su posición de cara a las semifinales, luego de asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo.