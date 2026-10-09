Sporting golpea a Cartaginés y le roba el segundo lugar

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Sporting FC derrotó 3-1 a Cartaginés por la jornada 10 del torneo nacional y consiguió tres puntos importantes para escalar al segundo lugar de la tabla.

Sporting tomó ventaja en el primer tiempo

Gabriel Leiva abrió el marcador al minuto 10 con un buen remate que puso a Sporting arriba en el marcador.

Cartaginés buscó reaccionar, pero encontró una dificultad adicional al minuto 53, cuando Adrián Chévez recibió la tarjeta roja y dejó a los visitantes con un hombre menos.

Cartaginés encontró el empate

A pesar de la expulsión, Cartaginés no bajó los brazos y consiguió igualar el partido al minuto 58.

El goleador Alonso Hernández apareció para marcar el 1-1 y devolverle la ilusión al conjunto brumoso.

Sin embargo, Sporting aprovechó los espacios y volvió a tomar la ventaja al minuto 73. Joshua Navarro apareció para marcar el 2-1.

Daniel Colindres sentenció el partido

Sporting no se conformó con la ventaja y continuó buscando el arco rival.

En los minutos finales, el experimentado Daniel Colindres apareció para marcar el 3-1 definitivo y sentenciar el encuentro.

Con este resultado, Sporting suma tres puntos importantes y desplaza a Cartaginés del segundo lugar del campeonato.

El conjunto brumoso no pudo darle vuelta al marcador y terminó cayendo como visitante.

Con este resultado, Sporting asume la segunda posición del torneo con 20 puntos, mientras que Cartaginés queda con 18 unidades en la tercera casilla del Apertura 2026.