Sospechosos de robar un vehículo terminan estrellados contra restaurante

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Dos sospechosos de robar un vehículo mediante bajonazo chocaron contra un restaurante en San Joaquín de Flores, en Heredia, mientras eran perseguidos por la Policía.

Bryan Sandí, criminólogo, afirma que “al final es más rentable para ellos vender el vehículo por piezas en redes sociales”.

Tras el impacto, los sujetos abandonaron el automóvil y escaparon hacia una zona montañosa, donde hasta el momento no han sido localizados por las autoridades.

La Policía mantiene la búsqueda de los sospechosos en la zona mientras continúa la investigación del robo del vehículo.