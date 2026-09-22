Sospechoso de atropellar a mujer en moto irá a prisión preventiva

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

El Juzgado Penal analiza la condición del hombre sospechoso de atropellar a una mujer que iba en motocicleta y luego se dio a la fuga, tras entregarse ante las autoridades.

Linda Cascante, madre de la víctima, afirma que “yo le digo a esa persona que ojalá que dios lo ayude y lo perdone y que se toque el corazón”.

La Fiscalía solicitó medidas cautelares contra el sospechoso después de que este se presentara voluntariamente ante las autoridades judiciales.