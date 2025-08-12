“Lo de Jafet y mi persona, no malinterpreten, pero es un matrimonio”. Esa fue la frase más curiosa de Hernán Medford tras su regreso al Herediano.

El equipo rojiamarillo publicó un video con las primeras declaraciones del nuevo estratega tras posar con los colores del club, en las que destacó aspectos futbolísticos, pero también tuvo tiempo para bromear sobre su vínculo con Soto.

¿Por qué lo dijo?

El entrenador estaba explicando su relación con el presidente del Herediano. Acá la declaración completa:

“Lo de Jafet y mi persona, no malinterpreten, pero es un matrimonio, a veces nos separamos un rato y a veces volvemos. Ya son muchos años y es mucha confianza que tengo yo con él y yo tengo que agradecerle mucho”, señaló Medford.

Medford también bromeó con la diferencia de edad entre ambos.

“Él es un chamaco, lo que pasa es que yo me conservo más, lo siento mucho, esa es la realidad”, afirmó Medford entre risas.

Sobre su regreso

El estratega dijo sentirse súper contento tras su regreso al país, y brindó un agradecimiento a la directiva.

“Estoy aquí de vuelta, a una institución que siempre me ha abierto las puertas, siempre me ha traído otra vez al país y eso yo se lo agradezco mucho a la Junta Directiva, a mi amigo de muchos años, Jafet Soto”, manifestó.

A nivel deportivo