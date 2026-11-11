Solo dos jugadores de la Tricolor superan los 100 partidos en esta convocatoria

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

En la actual convocatoria de la Tricolor, solo dos jugadores superan los 100 partidos internacionales, con Celso Borges destacando a nivel mundial como el futbolista con más juegos en la historia de Costa Rica al acumular 166 participaciones, mientras que Francisco Calvo es el único otro integrante del plantel que supera el centenar de encuentros con 117.

El experimentado mediocampista, quien suma 18 años en la selección mayor, afirmó que, aunque han sido años difíciles tras quedar fuera de un Mundial, mantiene la misma ilusión y buscará transmitirles el valor de la camiseta a los jóvenes del grupo.

En la lista de jugadores con más partidos le siguen Juan Pablo Vargas con 40, Manfred Ugalde con 33 y Josimar Alcocer con 25, en un plantel cuyo promedio de edad es de 25 años y 8 meses, donde el lateral Kenay Myrie es el más joven con apenas 20 años.