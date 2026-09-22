Solo 8 jugadores de Costa Rica alcanzan los 10 partidos con La Sele

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Solo 8 jugadores de la actual convocatoria de Costa Rica alcanzan los 10 partidos con la Selección Nacional, lo que refleja la renovación que vive el equipo dirigido por Fernando Batista.

De estos futbolistas, 3 legionarios son los de mayor recorrido en el combinado patrio, mientras que el resto de la nómina está integrada por jugadores del campeonato nacional que buscan consolidarse en la Tricolor.

La lista de 30 convocados para la Liga de Naciones incluye 13 futbolistas de 23 años o menos, con un promedio de edad de 24,4 años, lo que evidencia la apuesta del cuerpo técnico por una nueva generación de jugadores.