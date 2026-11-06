Solo 125 de 1.250 personas aprobaron examen de excelencia académica del Colegio de Abogados

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Solo 125 de las mil 250 personas que realizaron el examen de excelencia académica del Colegio de Abogados y Abogadas aprobaron la convocatoria de setiembre de 2026, lo que significa que los otros mil 100 aspirantes reprobaron la prueba, requisito para ejercer profesionalmente el derecho en el país.

La nota promedio fue de 64 puntos y la calificación más alta alcanzó los 95, mientras que la Universidad de Costa Rica registró la mayor cantidad de aprobados, con 49.