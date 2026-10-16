Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

La empresa de buses que opera la ruta San José-Uruca solicitó recientemente a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) un aumento de ¢100 en sus tarifas de autobús.

Cambio en el precio del pasaje de los buses

De aprobarse, el pasaje pasará de ¢390 a ¢490 en servicios como Hospital México, León XII, Parque de Diversiones y La Carpio.

¿Por qué realizan la solicitud?

Según esta empresa, la solicitud la realizan debido al incremento de los costos operativos y a la disminución de los pasajeros.

Esta ruta moviliza aproximadamente 980 mil pasajeros al mes.

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