Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
La empresa de buses que opera la ruta San José-Uruca solicitó recientemente a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) un aumento de ¢100 en sus tarifas de autobús.
De aprobarse, el pasaje pasará de ¢390 a ¢490 en servicios como Hospital México, León XII, Parque de Diversiones y La Carpio.
Según esta empresa, la solicitud la realizan debido al incremento de los costos operativos y a la disminución de los pasajeros.
Esta ruta moviliza aproximadamente 980 mil pasajeros al mes.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.