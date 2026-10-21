Costa Rica registró sismo durante la madrugada

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

Un sismo de magnitud 4,3 se registró a la 1:00 a. m. de este miércoles 21 de octubre, según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

El movimiento tuvo una profundidad de 0,08 kilómetros y su epicentro se ubicó a 45,7 kilómetros al noreste de Mellizas de Coto Brus, en Puntarenas.

El OVSICORI brindó más detalles en esta publicación:

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