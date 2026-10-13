Sismo se siente en Panamá y Costa Rica: vea el reporte

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Un fuerte sismo se sintió en Panamá y Costa Rica la mañana de este 13 de octubre, según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).
Movimiento se presentó a eso de las 11:00 a.m.
El informe señala que tuvo una magnitud de 4.3.
40.5 kilómetros al Noreste de Mellizas de Coto Brus de Puntarenas.
Reportes
Algunos de los usuarios reportaron haberlo sentido en sectores de Heredia y Alajuela.
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