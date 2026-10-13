Sismo se siente en Panamá y Costa Rica: vea el reporte

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Un fuerte sismo se sintió en Panamá y Costa Rica la mañana de este 13 de octubre, según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).

Movimiento se presentó a eso de las 11:00 a.m.

¿Cuál fue su magnitud?

El informe señala que tuvo una magnitud de 4.3.

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

40.5 kilómetros al Noreste de Mellizas de Coto Brus de Puntarenas.

Reportes

Algunos de los usuarios reportaron haberlo sentido en sectores de Heredia y Alajuela.

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