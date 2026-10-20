Sismo se percibe en Costa Rica

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La mañana de este martes, un sismo volvió a sorprender a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.



Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un sismo que se presentó a eso de las 11:06am.

Más detalles sobre el sismo

Epicentro: 40.6 km al Suroeste de Burica de Golfito de Puntarenas.

Magnitud: 4,5 grados

Ovsicori dio detalles en esta publicación.