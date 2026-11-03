Sismo se percibe en Costa Rica

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

La tarde de este martes, un sismo volvió a sorprender a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad en el sector de la zona del pacífico.



Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un sismo que se presentó a eso de las 3:35pm.

Más detalles sobre el sismo

Epicentro: 12 km al noroeste de Jacó, Garabito, Puntarenas.

Magnitud: 4,0 grados.

Profundidad: 15 kilómetros.

Ovsicori dio detalles en esta publicación.

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