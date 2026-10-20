Sismo en Panamá se vuelve a sentir en Costa Rica

Fecha de publicación: 20 de October de 2026

Fecha de modificación: 20 de October de 2026

La tarde de este martes, un sismo volvió a sorprender a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad en el sector de la zona sur.



Por medio de una publicación en sus redes sociales, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) brindó detalles sobre un sismo que se presentó a eso de las 4:51pm.

Más detalles sobre el sismo

Epicentro: 282.5 km al Sureste del Sitio el salto de Golfito de Puntarenas.

Magnitud: 4,6 grados

Ovsicori dio detalles en esta publicación.