Sismo en El Salvador se percibe en Costa Rica

Fecha de publicación: 13 de November de 2026

Fecha de modificación: 13 de November de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) registró un sismo de magnitud 4,8 este viernes 13 de noviembre, a las 3:19 p. m., con epicentro frente a El Salvador.

Según el reporte automático de la institución, el movimiento ocurrió a una profundidad de 27,84 kilómetros.

Además, el sistema ubicó el epicentro a 459,2 kilómetros al noroeste de Sitio Santa Rosa, en La Cruz de Guanacaste.

Ovsicori detalla ubicación del sismo

El mapa divulgado por el observatorio sitúa el epicentro en el océano Pacífico, frente al territorio salvadoreño.

Sin embargo, la publicación no detalla cuáles comunidades costarricenses percibieron el temblor ni incluye información sobre posibles afectaciones.

Por ello, los datos disponibles no permiten establecer la intensidad que alcanzó el movimiento en Costa Rica.

¿Sintió el temblor? Puede reportarlo

El Ovsicori solicitó a quienes sintieron el sismo completar su encuesta en línea.

Las personas pueden ingresar al formulario mediante el enlace que la institución compartió en su publicación.

Finalmente, el aviso corresponde a un reporte automático. Por esa razón, conviene considerar sus datos como preliminares mientras la institución realiza la revisión correspondiente de los registros sísmicos.

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