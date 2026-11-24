Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Orlando Sinclair volverá con el Deportivo Saprissa para el inicio de la fase final.

El delantero apunta a las finales y trabaja en su última etapa de recuperación.



Sinclair se sometió a siete sesiones de cámara hiperbárica, tratamiento que sirve para la recuperación muscular y apoyar la cicatrización.

El delantero fue dado de alta por un trauma muscular en el cuádriceps.



El último juego por campeonato de Sinclair fue el pasado 25 de octubre en la visita de Carlos Ugalde y se perdió cuatro juegos por torneo local y uno del repechaje de la Copa Centroamericana.



El objetivo es estar habilitado en la fase final, pero no se descarta que pueda jugar algunos minutos el sábado.

Cabe señalar que Saprissa aún mantiene en recuperación a Óscar Duarte y a Sebastián Padilla.