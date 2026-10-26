¡Sin máquinas ni excusas! Ponga todo su cuerpo en movimiento

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Poner todo el cuerpo en movimiento sin máquinas ni excusas es posible con la rutina que el entrenador personal José Rodríguez Bolaños demuestra al aire libre.

El especialista explica los errores más comunes al entrenar con el propio peso corporal y cómo evitarlos para prevenir lesiones, además de los cambios que experimenta el cuerpo al combinar fuerza, equilibrio y movilidad.

Rodríguez Bolaños detalla ejercicios para fortalecer piernas, glúteos, brazos, pecho, espalda y zona media, y organiza una rutina de 20 minutos que trabaja todo el cuerpo y puede repetirse durante la semana.