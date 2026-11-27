Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Almacenes SIMAN lanzó sus promociones de Black Friday con descuentos de hasta un 60% en diferentes categorías de productos, como muebles, colchones, línea blanca, tecnología, moda y artículos para toda la familia.

María Fernanda Valtodano, representante de la tienda, explicó que las ofertas incluyen descuentos de hasta un 60% en muebles y colchones, mientras que en línea blanca, pantallas y tecnología los rebajos alcanzan el 50%.

Además, los consumidores podrán encontrar promociones en calzado, cosméticos, juguetes y otros artículos.

¿Qué beneficios hay con la tarjeta CREDISIMAN?

Las personas que realicen sus compras con la tarjeta CREDISIMAN podrán acceder a financiamiento de hasta 15 meses sin intereses..

Este viernes, los establecimientos permanecerán abiertos hasta la medianoche, mientras que el sábado y domingo tendrán horario extendido hasta las 10:00 p. m.

Las promociones también estarán disponibles mediante su página web.

Opciones para adelantar las compras navideñas

SIMAN invitó a los consumidores a aprovechar los descuentos para adelantar sus compras de Navidad, con opciones como celulares, pantallas, muebles y regalos para toda la familia.

La tienda también cuenta con servicios de empaque y entrega para facilitar la experiencia de compra durante esta temporada.