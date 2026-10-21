Siete de cada diez restaurantes presentan incumplimientos

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) detectó que siete de cada diez restaurantes revisados presentaron incumplimientos durante una inspección a 70 establecimientos en cinco provincias. La falta más común fue no mostrar el precio final en el menú, detectada en 36 locales.

La ministra María del Milagro Solórzano detalló que la verificación cubrió 70 establecimientos en cinco provincias del país. El precio final de la cartilla debe incluir los impuestos y el 10% del servicio a la mesa. Los locales que no muestren ese monto enfrentarán la denuncia ante el ente defensor del consumidor. La revisión busca que el cliente pague en caja lo que aparece en el menú.