Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Siete de cada 10 personas pasearon dentro del país en los últimos dos años, según la Encuesta Nacional sobre Turismo 2026 del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional, que detalla que un 69,8 % de los costarricenses salió de paseo con fines turísticos o de ocio dentro del territorio nacional en ese periodo.

Cuando el costarricense pasea dentro del país, las costas dominan sus preferencias: Guanacaste lidera con un 45,6 %, seguido de Puntarenas con un 19,2 % y Limón con un 16 %, en paseos que promedian apenas tres noches de estadía, mientras que 7 de cada 10 no ha viajado fuera del país y 3 de cada 10 sí lo hizo por motivos turísticos en los últimos dos años.

El estudio advierte que persisten desafíos importantes en el plano económico y la seguridad, y señala que tanto los precios altos como la preocupación por la inseguridad y la delincuencia aparecen entre los principales puntos críticos del turismo en Costa Rica, factores que, según los expertos, juegan un rol a la hora de consumir servicios turísticos y decidir el lugar.