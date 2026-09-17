Sheinbaum afirma que México no se arrodilla ni se vende

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el desfile militar por el 216 aniversario de la independencia desde el Zócalo capitalino, donde afirmó: “México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”.

La mandataria destacó el papel de Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y otros héroes en la construcción de la soberanía nacional.

Sheinbaum sostuvo que “la libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria justa y digna se construye todos los días”.

Afirmó que el Día de la Independencia “es la memoria viva de México” y que significa “mantener la frente en alto y gritar a los cuatro vientos que México no será nunca colonia ni protectorado de nadie”.

Durante el acto, la mandataria exclamó: “¡Que viva la independencia! ¡Que viva la soberanía! Que por siempre viva México”.

En el desfile participaron cerca de 16.000 elementos de las Fuerzas Armadas y se desplegaron 99 aeronaves sobre el cielo capitalino. Sheinbaum estuvo acompañada por los secretarios de Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, y de la Defensa Nacional, Ricardo Treviña Trejo.