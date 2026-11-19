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Una de las voces más reconocidas de América Latina se presentará en Costa Rica. Se trata de la artista colombiana Shakira
La cantante confirmó su regreso al país para dar un concierto el próximo 31 de enero, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
El espectáculo tendrá lugar en el Estadio Nacional, en La Sabana.
Los boletos tendrán precios que van desde los ₡34.500 hasta los ₡124.500, según la localidad.
VIP Waka waka y La Loba: ₡124.500
VIP las de la intuición: ₡54.500
Platea este y oeste: ₡69.500
Balcón este y oeste: ₡64.500
Sombra este y oeste: ₡44.500
Sombra este y oeste: ₡34.500
Impuestos no incluidos
La venta estará disponible a través del sitio web oficial: publitickets.com.
La organización habilitará la preventa este lunes 23 de noviembre. Posteriormente, el próximo viernes comenzará la venta para el público general.
Según se informó, el ingreso de menores de edad será permitido en la mayoría de las zonas habilitadas.
El último concierto de Shakira en Costa Rica fue el 10 de abril de 2011 en el Estadio Nacional, hace 15 años.