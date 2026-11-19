Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

Una de las voces más reconocidas de América Latina se presentará en Costa Rica. Se trata de la artista colombiana Shakira

La cantante confirmó su regreso al país para dar un concierto el próximo 31 de enero, como parte de su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El espectáculo tendrá lugar en el Estadio Nacional, en La Sabana.

¿Cuánto cuestan las entradas para ver a Shakira?

Los boletos tendrán precios que van desde los ₡34.500 hasta los ₡124.500, según la localidad.

Precio por localidades:

VIP Waka waka y La Loba: ₡124.500

VIP las de la intuición: ₡54.500

Platea este y oeste: ₡69.500

Balcón este y oeste: ₡64.500

Sombra este y oeste: ₡44.500

Sombra este y oeste: ₡34.500

Impuestos no incluidos

La venta estará disponible a través del sitio web oficial: publitickets.com.

¿Cuándo salen a la venta los boletos?

La organización habilitará la preventa este lunes 23 de noviembre. Posteriormente, el próximo viernes comenzará la venta para el público general.

Según se informó, el ingreso de menores de edad será permitido en la mayoría de las zonas habilitadas.

El último concierto de Shakira en Costa Rica fue el 10 de abril de 2011 en el Estadio Nacional, hace 15 años.