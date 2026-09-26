Fecha de publicación: 26 de September de 2026

Fecha de modificación: 26 de September de 2026

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) informó, mediante su plataforma web oficial, sobre una suspensión eléctrica en un sector de San José.

Según la información de la entidad, la interrupción ocurrirá en Sabanilla de Montes de Oca, San José este lunes 28 de septiembre, en un horario de 7:30 a. m. a 4:30 p. m.

Además, la CNFL estima que esta afectación podría alcanzar a 387 servicios. La suspensión eléctrica tendrá como motivo la realización de mantenimientos preventivos.

Por: Camila Rosales Méndez

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