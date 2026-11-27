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El ataque de una serpiente terciopelo dejó a un hombre de 31 años en condición crítica tras sufrir la mordedura de la misma en el sector de Buenos Aires, en Puntarenas.
La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y confirmó que el afectado recibió la mordedura en su extremidad inferior derecha.
Debido a su condición, los cruzrojistas lo trasladaron de urgencia a la Clínica de Buenos Aires para recibir atención médica.
Puede provocar daño severo en los tejidos, hemorragias, trastornos de coagulación e incluso la muerte si no se trata en el tiempo oportuno.
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