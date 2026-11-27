Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

El ataque de una serpiente terciopelo dejó a un hombre de 31 años en condición crítica tras sufrir la mordedura de la misma en el sector de Buenos Aires, en Puntarenas.

¿Qué se sabe sobre el caso?

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y confirmó que el afectado recibió la mordedura en su extremidad inferior derecha.

Debido a su condición, los cruzrojistas lo trasladaron de urgencia a la Clínica de Buenos Aires para recibir atención médica.

¿Qué puede provocar la mordedura de una terciopelo?

Puede provocar daño severo en los tejidos, hemorragias, trastornos de coagulación e incluso la muerte si no se trata en el tiempo oportuno.

Le puede interesar: CNE alerta a personas si van de compras o al concierto este viernes