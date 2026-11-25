Fecha de publicación: 25 de November de 2026

Fecha de modificación: 25 de November de 2026

La presente semana inició con un repunte en los hechos de violencia, luego de que nueve personas fueron asesinadas en poco más de 24 horas, lo que representa un promedio de un homicidio cada dos horas.

El recuento incluye una balacera en una cancha de fútbol 5 en Desamparados, un ataque en Pocora, un crimen en un búnker de Aserrí, otro tiroteo en Poate, Aserrí, un homicidio en Cartago y un caso adicional en Siquirres.

Uno de los hechos quedó registrado en video y ocurrió en Calle Valverde, en Higuito de San Miguel de Desamparados, dentro de un complejo de fútbol 5.

Las imágenes muestran a un hombre con el rostro cubierto que ingresa al recinto y, tras ubicar a la víctima, dispara en múltiples ocasiones.

El ataque dejó a una persona fallecida y a otras tres heridas, quienes fueron trasladadas en vehículos particulares al Hospital San Juan de Dios en condición delicada.

De acuerdo con la información preliminar, el homicidio estaría relacionado con un ajuste de cuentas, ya que la víctima presuntamente formaba parte de una organización criminal que opera en el cantón de Aserrí.

Las imágenes del ataque están siendo analizadas por las autoridades para identificar al responsable y esclarecer lo ocurrido.

Otro de los hechos que quedó registrado en video ocurrió en Pocora, en Guácimo de Limón, donde un hombre de 32 años fue asesinado frente a la esposa y el hijo.

Los presuntos gatilleros también quedaron captados en las imágenes.

La violencia también se reportó en el sector de Primero de Mayo, en Aserrí, donde un joven de aproximadamente 25 años fue atacado con un arma blanca dentro de un búnker.

La Cruz Roja Costarricense lo declaró fallecido en el sitio.

A estos casos se suma un tiroteo ocurrido en Poate, Aserrí, que dejó a una persona fallecida dentro de un vehículo y a otra herida, así como un ataque armado en Santa Rosa de Oreamuno, Cartago, donde murió un hombre de 31 años.

Según el reporte, varios de estos hechos estarían vinculados con disputas entre organizaciones criminales y ajustes de cuentas, situaciones que mantienen en alerta a las comunidades afectadas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabiliza 766 homicidios en el país, en medio de un nuevo repunte de hechos violentos.