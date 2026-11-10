Selección Nacional de amputados convocó 17 futbolistas para el mundial en México

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La Selección Nacional de Amputados convocó a 17 futbolistas para disputar su segundo mundial en la historia, el cual se llevará a cabo en Jalisco, México, después de su primera participación en 2018.

Durante la presentación oficial del equipo, se destacó la historia de Marco Montezuma, un jugador de una zona indígena que perdió su pie derecho a los 7 años por la mordedura de una serpiente y que actualmente viaja casi 9 horas desde su casa a los entrenamientos, un esfuerzo que asegura no sentir por la pasión que vive por el fútbol.

El equipo partirá mañana rumbo a México, donde debutará en la fase de grupos el sábado 14 de noviembre a las 5 de la tarde contra Polonia, para luego enfrentar a Inglaterra el domingo a las 10 de la mañana y cerrar contra Irán el lunes a las 3:30 de la tarde.