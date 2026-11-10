Seis personas fueron detenidas en una serie de allanamientos que desarrolla el OIJ en tres cantones

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Al menos seis personas fueron detenidas durante una serie de allanamientos que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla desde las 4 de la madrugada de este martes en los cantones de Santa Cruz y Carrillo, en Guanacaste.

Los operativos se dirigen contra una estructura criminal vinculada con homicidios, robos, asaltos y venta de drogas.

Las autoridades prevén detener a 12 personas mediante los seis allanamientos, entre ellas cuatro oficiales de la Fuerza Pública. Uno de ellos es un teniente destacado en Belén de Carrillo.

Al parecer, los policías suministraban información sobre los operativos policiales a cambio de beneficios económicos y simulaban intervenciones en otras zonas para distraer a las autoridades.

Entre los detenidos figuran el presunto cabecilla de la agrupación, de apellidos Lara Sánchez, de 39 años y nacionalidad nicaragüense, quien tenía cerca un arma de fuego lista para ser disparada cuando los agentes ingresaron al inmueble.

También fueron aprehendidos una mujer embarazada y un hombre de apellidos Pérez López, señalado como el segundo al mando de la organización.

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron al menos tres armas de fuego, entre ellas carabinas, revólveres y una pistola, además de municiones, drogas y otras evidencias.

Los sospechosos serán trasladados a las instalaciones del OIJ en Santa Cruz y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía.